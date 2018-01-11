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أستاذ جامعي يتعدى بالضرب على طالبات في السودان

عميد جامعة سودانية يتعدي بالضرب على طالبات

خاص بموقع "الحرة"/

رغم أنه سبعيني ويبدو عليه الوقار ويعد أحد الرموز الوطنية والقيادات الاجتماعية في السودان، إلا أنه تعدى على طالبات داخل الحرم الجامعي، في كلية رائدة في تعليم البنات بالسودان.​

أظهر شريط فيديو البروفسور قاسم بدري، مدير جامعة الأحفاد المرموقة بالسودان، وهو يضرب طالبات داخل الحرم الجامعي لمنعهن من التظاهر ضد غلاء الأسعار.


وقالت طالبة في جامعة الأحفاد رفضت ذكر اسمها لموقع "الحرة" إنها ليست المرة الأولى التي يتعدى فيها بدري على الطالبات بالضرب في جامعة الأحفاد، وهي جامعة خاصة. وأضافت أن ممارساته هذه تمثل "تعديا على كل بنات السودان"، وطالبته "بالكف عنها والاعتذار".

غير أن إخلاص علي، أحدى خريجات جامعة الأحفاد، قالت إن الفيديو "تم تضخيمه" وإن قاسم بدري هو رجل وطني وبمثابة "أب لبنات الأحفاد".

وأضافت إخلاص أن رصيد بدري في مجال حقوق المرأة يجب أن "يشفع له" مذكرة بأن لوائح الجامعة تمنع أية أنشطة سياسية داخل الحرم الجامعي، على حد قولها.

وعلى تويتر، قال مغردون إن تصرف بدري أمر مستهجن ومستغرب لا سيما أنه مدير جامعة لها سمعة في الدفاع عن حقوق المرأة في السودان، ودعوا إلى محاسبته وإبعاده عن المجال التربوي في السودان.

وأقر آخرون بأن تصرف بدري "خطأ" ونسخة عن تصرفات ظل يمارسها النظام السوداني بانتظام ضد شعبه، لكنهم أضافوا أن ذلك الشريط ينبغي ألا يصرف الناس عن قضية الشعب الرئيسية وهي الغلاء في السودان.

ومنذ أيام يشهد السودان احتجاجات على رفع أسعار الخبز وصعوبة الحصول عليه. وتسببت تلك الاحتجاجات بسقوط قتيل غربي السودان واعتقالات طالت عشرات المتظاهرين وسط دعوات من المعارضة لتوسيع دائرة الاحتجاجات.

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