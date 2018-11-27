البرلمان المصري يناقش حظر لعبة PUBG

قال عضو البرلمان المصري أحمد بدوي الثلاثاء إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب ستعقد اجتماعا لمناقشة إمكانية حذف لعبة PUBG من متاجر التطبيقات الإلكترونية.

واعتبر بدوي وهو رئيس لجنة الاتصالات أن اللعبة تدعو إلى العنف وتندرج تحت ما وصفها بـ"حروب الجيل الرابع على المنطقة العربية" فضلا عن أنها تشكل "خطورة على الأطفال".

وطالب النائب بسرعة التدخل وحذف اللعبة من متاجر التطبيقات لحماية الأطفال، والتواصل مع وزير الاتصالات من "أجل رفع وعي الأسر وحمايتهم من ألعاب الموت وحروب الجيل الرابع"، على حد تعبيره.

وPUBG هي أكثر الألعاب انتشارا في العالم حاليا خاصة في الدول العربية، ويمكن لعبها بمشاركة عشرات اللاعبين الآخرين عبر منصات مختلفة سواء على الهواتف الجوالة أو منصات ألعاب الفيديو.

وتدور اللعبة على فكرة نجاة لاعب من بين 100 آخرين، بعدما يحاول كل منهم التخلص من اللاعبين الآخرين باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأثارت اللعبة ردود فعل غريبة في بعض البلدان العربية، فقد أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق قبل أيام فتوى تحرم لعبة PUBG لأنها تسبب الإدمان.

وحرم أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أحمد كريمة اللعبة بعد مقتل معلمة داخل مسكنها على يد أحد الطلبة الذين يلعبون هذه اللعبة.

يذكر أن PUBG حطمت سبعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس بعدما أصبحت أسرع لعبة تحقق مبيعات بقدر مليون وحدة خلال الأيام الأولى عقب إصدارها، والأسرع في تحقيق إيرادات بقدر 100 مليون دولار خلال الأيام الأولى لإطلاقها.