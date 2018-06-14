قطر: 10 آلاف وظيفة للأردنيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية الأربعاء أن الأمير تميم بن حمد وجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر واستثمارات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة الأردن بعد الاحتجاجات الأخيرة التي أدت إلى استقالة الحكومة.

وتأتي الخطوة القطرية في أعقاب تعهدات من السعودية والإمارات والكويت بحزمة مساعدات للأردن تبلغ 2.5 مليار دولار.

وجاء الإعلان عن الدعم القطري بعد استقبال ملك الأردن عبد الله الثاني لوفد قطري رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأعلنت الوزارة في بيان أن قطر ستوفر 10 آلاف فرصة عمل في قطر للشباب الأردني، وستقدم حزمة من الاستثمارات تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت قطر إنها تريد من هذه المساعدات أن "تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج".

وجاءت هذه الخطوة "في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب البيان.

وكانت السعودية والكويت والإمارات قد تعهدت يوم الاثنين الماضي في اجتماع مكة بتقديم رزمة مساعدات للأردن تشمل وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات لدى البنك الدولي، ودعما لموازنة الأردن لمدة خمس سنوات، ومشاريع من صناديق التنمية الخليجية.

وشهد الأردن احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

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