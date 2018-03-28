قطر تشكو البحرين

بعثت قطر مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتهم فيها البحرين باختراق مجالها الجوي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن مندوبة الدوحة الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أوضحت للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الدوري لمجلس الأمن سفير هولندا كاريل فان اوستريم، أن مقاتلة بحرينية اخترقت مجال بلادها الجوي يوم الأحد 25 آذار/مارس الجاري.

واعتبرت الدوحة الحادث "خرقا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي". وأشارت إلى "أن تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية سيزيد التوتر" في المنطقة.

وقد رفض وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تلك الاتهامات، وكتب في تغريدة الأربعاء "على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم وأن يحترموا القانون الدولي وأن لا يتخيلوا أن مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم".

على المسؤولين القطريين ان يفيقوا من احلامهم و ان يحترموا القانون الدولي و ان لا يتخيلوا ان مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) March 28, 2018

والعلاقات بين الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وتؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الأجواء إلى تصعيد جديد في الأزمة

وكانت الإمارات قد قالت الاثنين إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا "بصورة خطيرة" من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات لدى عبورهما أجواء البحرين، في ثالث حادث من نوعه بين طائرات الدولتين الخليجيتين.