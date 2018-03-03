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قرقاش: أزمة قطر حلها خليجي وبوابته الرياض

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش السبت أن "خروج قطر من أزمتها حله خليجي وبوابته الرياض".

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن "تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية".

وأضاف أن "الخيارات في أزمة قطر واضحة".​

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وتحدث قرقاش في تغريدة أخرى عن الجولة الخارجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تبدأ الأحد وتشمل بريطانيا والولايات المتحدة. وقال إنها "جولة مهمة وتحمل معها ثقل السعودية السياسي"، وما وصفه بـ"برنامج طموح يغيّر المنطقة إيجابيا".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، بعد اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.

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