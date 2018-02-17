أمير قطر: المنطقة بحاجة لاتفاق أمني يقيها الهاوية

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دول الشرق الأوسط إلى تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاقية أمنية على غرار الاتحاد الأوروبي، بهدف إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

وقال في مؤتمر أمني في ميونيخ " آن الأوان لكل دول المنطقة، بما في ذلك نحن، لأن تنسى الماضي وتتفق على المبادئ الأمنية الأساسية وقواعد الحكم، وعلى الأقل، الحد الأدنى من الأمن الذي يسمح بتحقيق السلام والرخاء".

وحث الشيخ تميم المجتمع الدولي على مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات تتعلق بالسفر والتجارة على قطر منذ سبعة أشهر بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب وإيران غريمتهم في المنطقة، فيما تنفي قطر هذه الاتهامات.

وأخفقت جهود من جانب الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف في تحقيق أي نتائج.

وعلاوة على الخلاف الخليجي، أشار الشيخ تميم إلى الصراعات في كل من سورية واليمن وليبيا والتي تسببت في كوارث إنسانية وإحدى أكبر أزمات اللاجئين على الإطلاق، حيث تدفق ملايين إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية.

وقال أمير قطر إن ”التحول من العداوات إلى التعاون يستلزم أن يتحمل كل منا المسؤولية“.