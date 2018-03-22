قطر تضع قائمة منفردة للإرهاب

وضعت وزارة الداخلية القطرية 27 شخصا وكيانا على لائحة وطنية للإرهاب، هي الأولى التي تصدرها الدوحة بشكل منفرد.

وضمت القائمة الجديدة 19 شخصا، هم 11 مواطنا وسعوديان وأربعة مصريين وأردنيان. ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري عبد الرحمن عمير راشد النعيمي المدرج على قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية والدول المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

أما بالنسبة للكيانات، ضمت القائمة جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وفرع داعش في مصر، بالإضافة إلى ست شركات قطرية معظمها تنشط في مجالي "التجارة والمقاولات".

والقائمة هي الأولى التي تصدرها قطر منفردة بموجب قانون أصدره أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بشأن مكافحة الإرهاب منتصف العام الماضي.

وكانت الدولة الخليجية قد أصدرت قائمة للإرهاب بموجب القانون نفسه في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن في إطار إجراء جماعي اتخذته الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم عدة دول من بينها الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.