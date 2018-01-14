عبد الله آل ثاني: أنا محتجز في الإمارات

قال عبد الله بن علي آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، إنه محتجز في الإمارات.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت الأحد، ظهر عبد الله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول "أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر".

وأضاف في مقطع الفيديو "أنا موجود الآن في أبو ظبي، كنت ضيفا عند (ولي عهد أبو ظبي) الشيخ محمد (بن زايد آل نهيان)... الآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز".

وحمل عبد الله آل ثاني ولي عهد أبو ظبي مسؤولية أي شيء يحدث له.

يحدث الان : الامارات تحتجز الشيخ القطري المعارض عبد الله بن علي



pic.twitter.com/AX0PG0bqMB — نابليون (@penq8i) January 14, 2018

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن مصدر مسؤول إن عبد الله آل ثاني ليس محتجزا وهو حر التصرف في تحركاته.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم جماعات متشدد، وهي الاتهامات التي نفتها الدوحة.

وفي آب/أغسطس الماضي استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة عبد الله بن علي آل ثاني الذي قدم "وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية آنذاك.

وشكل اللقاء أول استقبال سعودي معلن لوسيط قطري منذ قطع العلاقات بين الدولتين، لكن الدوحة قالت وقتئذ إن بن علي لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.