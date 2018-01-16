قصة احتجاز عبد الله آل ثاني كما يرويها نجله

أخيرا أسدل الستار على أزمة الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني الذي اتهم الإمارات في مقطع فيديو مؤخرا بأنها "تحتجزه".

وأفادت تقارير صحافية الثلاثاء بأنه وصل إلى الكويت وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.

الشيخ القطري، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في بلاده، كان قد برز اسمه بشدة في آب/أغسطس الماضي عندما لعب دور الوسيط بين قطر والدول المقاطعة لها، من أجل السماح للحجاج القطريين بدخول السعودية، واستقبله حينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشكل اللقاء أول استقبال سعودي معلن لوسيط قطري منذ قطع العلاقات بين الدولتين، لكن الدوحة قالت حينها إنه لم يكن مكلفا من حكومتها.

عبد الله آل ثاني ظهر مرة أخرى في مقطع فيديو الأحد يؤكد فيه أنه "محتجز" بالإمارات، وقال "أنا موجود الآن في أبو ظبي، كنت ضيفا عند (ولي عهد أبو ظبي) الشيخ محمد (بن زايد آل نهيان) ... الآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز".

لكن "مصدرا مسؤولا" قال لوكالة الأنباء الإماراتية إن عبد الله آل ثاني "ليس محتجزا وهو حر التصرف" في تحركاته.

ويوم الثلاثاء، قالت صحف قطرية وكويتية إنه وصل إلى الكويت بعد مغادرته أبو ظبي.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد علي، نجل الشيخ القطري، أن والده كان "محتجزا" في الإمارات، وأنه غادر الأراضي الإماراتية جوا إلى الكويت برفقة ابنتيه.

وتم السماح للشيخ بالسفر، حسب نجله، بعد أن تقدمت أسرته بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في قطر، وعن طريقها تمت مطالبة السلطات الإماراتية "بالإفراج عنه وإطلاق سراحه".

وبعد وصوله الكويت والاطمئنان على صحته، يؤكد نجله، أن آل ثاني سيقرر ما إذا كان سيعود إلى قطر أو سيسافر للعلاج بالخارج، وينفي وجود أي مانع لعودته إلى وطنه.

وأوضح نجل الشيخ القطري أن "منع والده من السفر برفقة بناته بالإضافة إلى مرضه بالقلب والسكري شكل ضغوطا عليه، إضافة إلى احتمال تعرضه لأشياء لا نعرفها خلال فترة احتجازه".

وأما عما تردد عن الترويج لاسم والده في وسائل إعلام بالإمارات والسعودية كقيادة بديلة في قطر، قال "طبعا هم يروجون لذلك، ولم نر ذلك إلا في إعلام هذه الدول".

حقائق عن عبد الله آل ثاني:

- حكم والده علي بن عبد الله قطر في الفترة بين 1949 وحتى 1960 في وقت شهدت دخول قطر عصر النفط.

- خلف شقيقه أحمد والده حتى عام 1972 عندما أقصي من السلطة ليتولاها ابن عمه خليفة بن حمد جد أمير قطر الحالي تميم بن حمد.

- أنهت وساطة عبد الله بن علي آل ثاني توترات حول مسألة حج القطريين في أعقاب قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع مصر في حزيران/يونيو، وفرض عقوبات اقتصادية عليها بعد اتهامها بدعم جماعات متشددة، وهي الاتهامات التي نفتها الدوحة.