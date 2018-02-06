جريمة كتمان آيات القرآن

بقلم د. توفيق حميد/
حينما نستمع إلى محاضرات وخطب الإسلاميين المتطرفين، سنجد بوضوح، وللأسف الشديد، أن الكثيرين منهم ـ إن لم يكن أغلبهم ـ يقومون بكتمان آيات الله التي تتعارض مع أهوائهم:
{وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
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فمتى يكف المتشددون ورجال الدين الإسلامي عن كتمان آيات القرآن؟ ومتى يبدأون في استخدام ونشر الآيات المذكورة أعلاه لتكون نورا فكريا يقتدي به الكثير من المسلمين.
ولا يسعني في هذا المضمار إلا أن أقول لهؤلاء الذين يكتمون آيات القرآن المذكورة أعلاه ولا يجعلونها أساسا لفهم الدين ما ذكره القرآن الكريم في أمثالهم {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}.
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