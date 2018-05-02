التحقيق مع مسؤولين حول 'تراكم الأمطار' في مصر

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قرارا الأربعاء باستدعاء عدد من المسؤولين للتحقيق معهم بشأن ما يعرف إعلاميا بـ"أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة".

وشهدت العاصمة المصرية الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة بمناسيب غير معتادة ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية والطرق الخارجية وإلحاق أضرار بالمواطنين.

واستدعى النائب العام كلا من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ورئيس القطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "لسماع أقوالهم في الواقعة وتقديم المستندات اللازمة"، حسب بيان للنائب العام.

وأصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة فنية مختصة من أساتذة الجامعات لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف الصحي في المناطق المتضررة، والفحص المالي للمبالغ المالية التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة "تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد أوقفت السبت عددا من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وأحالت وقائع الأزمة إلى النائب العام للتحقيق فيها، حسب بيان للهيئة.