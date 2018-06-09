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بالصور: كيف يقضي المسلمون آخر أيام رمضان

إفطار جماعي في تركيا

رغم سخونة الأجواء في أواخر رمضان، ينشط المسلمون في كثير من دول العالم لتوديع الشهر الفضيل والاستعداد لاستقبال العيد.

وتكتظ المساجد بالمصلين وتمتلئ الطرقات بالمارة، فيما تكتظ الأسواق على مدار اليوم لتلبية احتياجات الأسر وخاصة الأطفال.

في الولايات المتحدة مجموعة من الصائمين يتناولون إفطار رمضان في ميدان لافايت القريب من البيت الأبيض

صائمون يتناولون إفطار رمضان في ميدان عام بواشنطن
صائمون يتناولون إفطار رمضان في ميدان عام بواشنطن

مصريون يؤدون صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان

صلاة التراويح في مصر
صلاة التراويح في مصر

سيدة أردنية تعد الإفطار لأسرتها في عمان

إعداد إفطار رمضاني في عمان
إعداد إفطار رمضاني في عمان

وهذا رجل يرش صائمين بالماء البارد لتلطيف حرارة الجو، فيما يهمون لأداء الصلاة في آخر جمعة من رمضان في المسجد الأقصى

ترطيب حرارة الجو برش الماء البارد في الهواء-القدس
ترطيب حرارة الجو برش الماء البارد في الهواء-القدس

عراقيون يتجمعون في أحد المساجد في الأيام الأواخر من رمضان

عراقيون في أحد المساجد في أواخر ليالي رمضان
عراقيون في أحد المساجد في أواخر ليالي رمضان

وهذا فيديو يظهر الأجواء في دولة قطر في العشر الأواخر من رمضان

امرأتان ماليزيتان تتسوقان في سوق بكوالالامبور

التسوق في محل تجاري بكوالا لامبور
التسوق في محل تجاري بكوالا لامبور

أما في الهند فهؤلاء مسلمون معاقون يؤدون الصلاة في آخر جمعة من رمضان

معاقون هنود يصلون في رمضان
معاقون هنود يصلون في رمضان

​وفي تركيا (ديار بكر) مجموعة من الصائمين يتناولون إفطارا جماعيا في الأيام الأخيرة من رمضان

إفطار جماعي في تركيا
إفطار جماعي في تركيا

ويتحرى المسلمون هلال شوال في نهاية الأسبوع لتحديد أول أيام العيد.

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