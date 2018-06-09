بالصور: كيف يقضي المسلمون آخر أيام رمضان

رغم سخونة الأجواء في أواخر رمضان، ينشط المسلمون في كثير من دول العالم لتوديع الشهر الفضيل والاستعداد لاستقبال العيد.

وتكتظ المساجد بالمصلين وتمتلئ الطرقات بالمارة، فيما تكتظ الأسواق على مدار اليوم لتلبية احتياجات الأسر وخاصة الأطفال.

في الولايات المتحدة مجموعة من الصائمين يتناولون إفطار رمضان في ميدان لافايت القريب من البيت الأبيض

مصريون يؤدون صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان

سيدة أردنية تعد الإفطار لأسرتها في عمان

وهذا رجل يرش صائمين بالماء البارد لتلطيف حرارة الجو، فيما يهمون لأداء الصلاة في آخر جمعة من رمضان في المسجد الأقصى

عراقيون يتجمعون في أحد المساجد في الأيام الأواخر من رمضان

وهذا فيديو يظهر الأجواء في دولة قطر في العشر الأواخر من رمضان

امرأتان ماليزيتان تتسوقان في سوق بكوالالامبور

أما في الهند فهؤلاء مسلمون معاقون يؤدون الصلاة في آخر جمعة من رمضان

​وفي تركيا (ديار بكر) مجموعة من الصائمين يتناولون إفطارا جماعيا في الأيام الأخيرة من رمضان

ويتحرى المسلمون هلال شوال في نهاية الأسبوع لتحديد أول أيام العيد.