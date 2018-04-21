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الولايات المتحدة

متجر أميركي كبير يفتح خط إنتاج بمناسبة رمضان

أطفال مسلمون في الولايات المتحدة

أعلن متجر أميركي كبير مخصص لبيع أغراض الحفلات أنه فتح خط إنتاج جديد لبيع منتجات خاصة باحتفالات المسلمين بشهر رمضان.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن سلسلة متاجر Party City التي تمتلك حوالي 850 فرعا أقدمت على هذه الخطوة بعد تلقي فروعها طلبات كثيرة بهذا الشأن.

وقالت الشركة إنها حققت أرقاما جيدة من بيع هذه المنتجات على الإنترنت، والكثير منها نفد بالفعل.

ويضم خط الإنتاج الجديد منتجات مثل أدوات المائدة ولافتات وشارات وحقائب هدايا وبالونات مزينة برسومات مساجد ورمز النجمة والهلال.

وتأتي هذه الخطوة فيما يستعد المسلمون لشهر رمضان الذي يتوقع أن يبدأ منتصف أيار/مايو المقبل.

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