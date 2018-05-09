اكتشاف: قائد جيش رمسيس الثاني لم يكن مصريا!

وأضافت أن نقوش المقبرة تضمّنت أسماء بعض أفراد أسرة "إيورخي"، وهم ابنه وأحفاده، ويتضح من خلالها أنهم كانوا يحملون ألقابا عسكرية مهمة، ما يدل على أنهم جميعا ينتمون إلى عائلة من الطبقة العسكرية في الدولة الحديثة التي استمرت من 1550 ق.م. إلى 1077 ق.م.

وصرحت رئيس البعثة الأثرية علا العجيزي أن المقبرة كبيرة الحجم، وقد احتفظت بالعديد من النقوش المهمة التي تنم عن علو مكانة الرجل، إذ نقشت على جدرانها صور لجيش من الخيالة والمشاة متجهين في حملة عسكرية خارج حدود مصر الشرقية.

كشفت وزارة الآثار المصرية الثلاثاء عن مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني، والذي كان يدعى "إيورخي".

وعثر داخل المقبرة على عدد ضخم من الكتل الحجرية المنقوشة التي تم انتزاعها من جدران المقبره خلال محاولات السرقة التي كانت تتم في القرن الـ19، ما أدى إلى وجود عدد كبير من بقايا هذه المقابر في المتاحف حول العالم.

وأشارت العجيزي إلى أن "إيورخي" بدأ حياته العسكرية في عهد الملك سيتي الأول والد الملك رمسيس الثاني، وتقلد أعلى المناصب العسكرية في عهد الملك رمسيس الثاني منها منصب المشرف على أملاك رمسيس الثاني في معبده المعروف باسم "الرامسيوم" بطيبة الغربية الواقعة في محافظة الأقصر.

منحدر من أصول أجنبية

وقال الدكتور محمد رأفت صاحب كتاب "الجيش في مصر القديمة" لـ "موقع الحرة"، إن إيورخي ينحدر من أصول كنعانية أو حورية حسب رأي أغلب علماء الآثار.

ويضيف رأفت أن إيورخي على الأغلب شارك فى الحملات العسكرية الكبرى التى خاضها رمسيس الثاني فى سورية وكنعان لاستعادة الإمبراطورية المصرية المفقودة منذ عهد العمارنة (النصف الثاني من الأسرة الـ 18 والتي حكمت من 1550 ق.م. إلى 1292 ق.م.).

ويشير رأفت إلى أن"إيورخي" وصل إلى أرفع المناصب العسكرية على الإطلاق والذى لم يكن يفوقه إلا شخص الفرعون الحاكم.