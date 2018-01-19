السامريون.. معركة بقاء بدأت قبل 3650 سنة

في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتحديدا على قمة جبل جرزيم، تقطن واحدة من أصغر وأقدم الطوائف الدينية في العالم: السامريون. "السامريون" جمع "سامري". وهو اسم مشتق من اللغة العبرية ويعني "المحافظ" أي الملتزم حسب الاعتقاد السامري بتعاليم بالتوراة والمحافظ على ركائز السامرية الخمسة: وحدانية الله، ونبوة موسى، وأسفار التوراة الخمسة، وقدسية جبل جرزيم، واليوم الآخر حيث الحساب والعقاب.

يقول السامريون إنهم نجحوا في الحفاظ على هويتهم على مدى أكثر من 3650 عاما، لكن صعوبات جمة تواجههم اليوم. تعدادهم الحالي لا يتجاوز 800 نسمة، ويتوزعون بين جبل جرزيم في نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب.

"نحن السلالة الحقيقية لشعب بني إسرائيل. أتينا إلى الأراضي المقدسة مع قائد الشعب الإسرائيلي يوشع بن نون والكاهن الأكبر أليعازر بن هارون منذ 3655 سنة، ولم نغادر الأراضي المقدسة" بحسب كاهن الطائفة السامرية ومدير متحفها حسني واصف السامري. 146 شخصا عندما دخل بنو إسرائيل "الأراضي المقدسة" قادمين من مصر انقسموا على مملكتين: يهوذا وعاصمتها القدس (لليهود)، السامرة (تسمى مملكة إسرائيل الشمالية) وعاصمتها نابلس (للسامريين). ويقول كاهن الطائفة السامرية أنه "على أثر هذا الانقسام، حصلت حروب طاحنة بين السامريين واليهود، ما أضعف السامريين واليهود معا".