السامريون.. معركة بقاء بدأت قبل 3650 سنة

في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتحديدا على قمة جبل جرزيم، تقطن واحدة من أصغر وأقدم الطوائف الدينية في العالم: السامريون.
"السامريون" جمع "سامري". وهو اسم مشتق من اللغة العبرية ويعني "المحافظ" أي الملتزم حسب الاعتقاد السامري بتعاليم بالتوراة والمحافظ على ركائز السامرية الخمسة: وحدانية الله، ونبوة موسى، وأسفار التوراة الخمسة، وقدسية جبل جرزيم، واليوم الآخر حيث الحساب والعقاب.
يقول السامريون إنهم نجحوا في الحفاظ على هويتهم على مدى أكثر من 3650 عاما، لكن صعوبات جمة تواجههم اليوم. تعدادهم الحالي لا يتجاوز 800 نسمة، ويتوزعون بين جبل جرزيم في نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب.
"نحن السلالة الحقيقية لشعب بني إسرائيل. أتينا إلى الأراضي المقدسة مع قائد الشعب الإسرائيلي يوشع بن نون والكاهن الأكبر أليعازر بن هارون منذ 3655 سنة، ولم نغادر الأراضي المقدسة" بحسب كاهن الطائفة السامرية ومدير متحفها حسني واصف السامري.
146 شخصا
عندما دخل بنو إسرائيل "الأراضي المقدسة" قادمين من مصر انقسموا على مملكتين: يهوذا وعاصمتها القدس (لليهود)، السامرة (تسمى مملكة إسرائيل الشمالية) وعاصمتها نابلس (للسامريين).
ويقول كاهن الطائفة السامرية أنه "على أثر هذا الانقسام، حصلت حروب طاحنة بين السامريين واليهود، ما أضعف السامريين واليهود معا".
حسب الكاهن حسني واصف السامري، كان تعداد السامريين عند انقسام دولتهم ثلاثة ملايين نسمة، وأخذ بالتراجع حتى لم يتجاوز 146 فردا قبل مئة عام. ويحتفظ السامريون بسجلات إحصائية لوفياتهم وولادتهم.
يعود سبب التراجع وفق كاهن الطائفة إلى "الغزاة". "أتى الآشوريون، والبابليون، والفارسيون، واليونانيون، والرومان، والبيزنطيون، والإسلام. كل غاز كان يقتل السامريين"، وفق كاهن الطائفة.
واعتنق الكثير من السامريين الأديان الجديدة الوافدة. وفي هذا الإطار يقول السامري "معظم المسيحيين، إن لم نقل كلهم، أصلهم سامري في فلسطين، ومعظم المسلمين من أصل سامري. كثير ممن لم يستطيعوا دفع الجزية تحولوا إلى الإسلام، سواء بالقوة أو لعدم الإمكانية".
تحدي البقاء
أفلتت الطائفة من الانقراض رغم التراجع الشديد لأعدادها. يعود ذلك بالأساس، حسب كاهن الطائفة، إلى اتحاد ما تبقى من أتباعها وعيشهم في تجمعات سكانية خاصة في منطقتي جبل جرزيم وحولون.
حافظ هؤلاء على تعاليم دينهم جيلا بعد جيل مثل احترام السبت والاحتفال بالأعياد السامرية، والصيام، وحافظوا عبر قرون على لغتهم العبرية القديمة إذ يعلمونها للأطفال ابتداء من سن السادسة.