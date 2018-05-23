عباس بعد محمدين وأمل.. الكلمة قد تسجن في مصر!

خاص بـ"موقع الحرة" "الرئيس يقول عكس ما يفعل"، هكذا يعلق النائب المصري هيثم الحريري على حملة اعتقالات طالت ناشطين مصريين، وصفها بـ"المسعورة". يتساءل "(هم) لم يحملوا سلاحا وليسو مجرمين ولا إرهابيين، فلماذا الاختطاف والاعتقال؟" وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المدون والناشط المعروف وائل عباس، صاحب مدونة "الوعي المصري"، واقتادته إلى مكان غير معلوم، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويأتي القبض على عباس بعد أيام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 330 شابا، وقبل أيام من بدء الفترة الرئاسية الثانية. واعتقل مؤخرا هيثم محمدين القيادي بـ"الاشتراكيون الثوريون"، وشادي الغزالي حرب، والمدون الساخر شادي أبو زيد، والناشطة بحركة 6 أبريل أمل فتحي. وقررت المحكمة العسكرية الثلاثاء حبس الباحث والصحافي إسماعيل الاسكندراني 10 سنوات.

وكان عباس من أوائل المدونين المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة في ملفات التعذيب والفساد، واعتبرته بي بي سي عام 2007 من أكثر الشخصيات تأثيرا دوليا. ويرى المحامي وعضو مجلس النواب هيثم الحريري في حديثه لـ"موقع الحرة" أن الحكومة تحاول أن تسكت الأصوات المعارضة "بالقبض على كل الشباب الناشط والمؤثر". ونشرت مدونة "الوعي المصري" في بداية 2007 فيديوهات صورت بكاميرات الهواتف المحمولة تعرض مشاهد تعذيب مواطنين مصريين في أقسام الشرطة. انتهاكات الشرطة كانت أحد أهم ما اشتكى منه المتظاهرون في انتفاضة 25 يناير 2011. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن السلطات المصرية "تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الاصوات المنتقدة وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم". وانتقد نشطاء تصاعد الحملة على الصحافيين والناشطين في مصر، منهم الصحافي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق.

تخويف وقالت الناشطة سامية جاهين لـ"موقع الحرة": "بقالنا فترة في اعتقالات منذ اعتقال علاء عبد الفتاح وكثير من النشطاء.. الأجواء كلها تخويف واعتقالات". لكن جاهين تقول "الاستغراب الوحيد أن هناك هدوءا في الأوضاع، والشخصيات التي تم القبض عليها كانت هادئة في الفترة الأخيرة نوعا ما، فمثلا محمد محمدين توفي شقيقه منذ فترة قصيرة وكان مشغولا وحزينا بسبب ذلك، وشادي الغزالي حرب لا يمارس السياسة إلا بالتعليق على بعض الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وقال النائب هيثم الحريري لـ"موقع الحرة" إن "هناك علامة استفهام كبيرة على القبض على النشطاء في الفترة الأخيرة، فهيثم محمدين في الفترة الأخيرة لم يكن له أي نشاط.. وما هي الجريمة التي اقترفها وائل عباس حتى يتم اختطافه هكذا بدون إذن نيابة؟ هو ليس مجرم ولا إرهابي حتى يتم التعامل معه بهذا الشكل! والصحافي إسماعيل الإسكندراني ما هي تهمته؟ كان باحثا يتحدث بشكل منطقي عما يحدث في سيناء".

وحصل عباس على عدة جوائز دولية منها جائزة نايت Knight من المركز الدولي للصحافيين بواشنطن في 2007، وجائزة هيلمان هاميت لحقوق الإنسان من منظمة هيومان رايتس ووتش، وجائزة مصريون ضد الفساد 2005، وهو عضو فخري باتحاد المحامين الأميركيABA منذ 2007.

وأغلقت صفحة وائل عباس على فيسبوك بعد ساعات من اعتقاله.