هل تراجعت روسيا عن إمداد الأسد بصواريخ إس-300؟

قال مسؤول في الكرملين، تحدث إلى صحيفة إزفيستيا الروسية الجمعة، إن موسكو لا تجري محادثات مع الحكومة السورية لإمدادها بصواريخ إس-300 أرض جو المتطورة ولا تعتقد أنها ضرورية.

وقال فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى: "في الوقت الراهن نحن لا نتحدث عن أي عمليات تسليم لأنظمة (دفاع جوي) حديثة".

وأضاف أن "الجيش السوري لديه بالفعل كل ما يحتاجه".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى موسكو.

وقلل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين من فكرة تراجع موسكو عن عقد الصفقة.

وقال إن أي قرار بشأنها غير مرتبط بزيارة نتانياهو وأضاف لدى سؤاله عن الأمر: "لم يتم الإعلان عن إمدادات على هذا النحو".

وأوضح أن روسيا قالت بعد الضربات الغربية على سورية "إنها تحتفظ بحقها في القيام بأي شيء تعتبره ضروريا".

يذكر أن روسيا أشارت الشهر الماضي إلى إنها ستزود نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالصواريخ رغم اعتراضات إسرائيل.