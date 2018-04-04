تسميم سكريبال.. منظمة ترفض طلب روسيا

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء طلب روسيا الانضمام للتحقيق الذي تجريه المنظمة في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، حسب ما أعلنت موسكو.

وفشلت روسيا في الحصول على تأييد غالبية الدول الأعضاء في المنظمة للانضمام للتحقيق.

وعقد اجتماع المنظمة الأربعاء في مقرها في لاهاي لبحث قضية تسميم سكريبال الذي حملت بريطانيا مسؤوليته لروسيا.

وكانت الولايات المتحدة والعشرات من حلفاء بريطانيا طردوا دبلوماسيين روسا ردا على هجوم بغاز أعصاب استهدف سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري في الرابع من آذار/مارس.