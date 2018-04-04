Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

تسميم سكريبال.. منظمة ترفض طلب روسيا

خلال جمع الأدلة المتعلقة بتسميم الجاسوس الروسي (أ ف ب)

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء طلب روسيا الانضمام للتحقيق الذي تجريه المنظمة في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، حسب ما أعلنت موسكو.

وفشلت روسيا في الحصول على تأييد غالبية الدول الأعضاء في المنظمة للانضمام للتحقيق.

وعقد اجتماع المنظمة الأربعاء في مقرها في لاهاي لبحث قضية تسميم سكريبال الذي حملت بريطانيا مسؤوليته لروسيا.

وكانت الولايات المتحدة والعشرات من حلفاء بريطانيا طردوا دبلوماسيين روسا ردا على هجوم بغاز أعصاب استهدف سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري في الرابع من آذار/مارس.

Back to top
XS
SM
MD
LG