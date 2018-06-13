كل شيء تريد معرفته عن مباراة روسيا والسعودية

تنطلق الخميس المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي ستجمع بين منتخب روسيا، البلد المضيف، والمنتخب السعودي، وذلك ضمن مبارايات المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر والأوروغواي.

ستقام المباراة على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في روسيا. هذا الملعب ستقام عليه أيضا المباراة النهائية للفريقين سعيدي الحظ.

يتسع الملعب لـ80 ألف متفرج وقد تم ترميمه مؤخرا، ويمثل أحد أهم ملامح العاصمة.

مهمة التحكيم

عهدت مهمة التحكيم إلى الأرجنتيني نستور بيتانا، ومساعديه الأرجنتينيين خوان بابلو بيلاتي وهرنان ميدانا.

ستستخدم في المباراة تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) للمرة الأولى في البطولة. وسيكون حكم الفيديو المساعد هو الإيطالي ماسيميليانو إراتي.

ويمكن استخدام هذه التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، وعند احتساب ركلة جزاء، وعند رفع بطاقة حمراء مباشرة، أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.

حقائق

يدخل المنتخب السعودي المباراة ضد المنتخب الروسي الباحث عن نتيجة إيجابية على أرضه، وبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

المفارقة في هذه المباراة أنها ستجمع بين المنتخبين الأقل ترتيبا في تصنيف الفيفا الأخير، إذ يحتل المنتخب الروسي المركز 66، ويليه الأخضر في المركز 67.

ستسعى روسيا الى إثبات حضورها في كرة القدم واستغلال استضافتها للمونديال للعبور، وتفادي ملاقاة مصير جنوب إفريقيا في عام 2010، وهي البلد المضيف الوحيد الذي لم يتمكن من عبور الدور الأول في تاريخ كأس العالم.

أما المنتخب السعودي فسبق له الوصول إلى الدور ثمن النهائي في مونديال 1994، ويعود إلى هذا المونديال للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، والأولى منذ 2006.

وتعتبر السعودية أول منتخب عربي وآسيوي يخوض افتتاح كأس العالم في تاريخ البطولة.

أرتيم دزيوبا لاعب الهجوم الروسي أكد في تصريحات له مؤخرا أن فريقه درس منافسه جيدا، وقال: "وضعنا خطة للمباراة ولدينا العديد من الخيارات وسنرى كيف ستسير الأمور".

أشار دزيوبا باهتمام إلى لاعب وسط المنتخب السعودي سلمان الفرج وقال عنه إنه لاعب جيد ولديه القدرة على الدفاع.

فريق بلا محترفين

تخوض روسيا البطولة بفريق يضم لاعبين اثنين فقط يحترفان في الخارج. ومن أهم لاعبي الفريق حارس المرمى إيغور أكينفيف (32 عاما)، والمدافع سيرغي إيجانشيفيتش (38 عاما)، أكبر لاعبي الفريق سنا، الذي يعود رغم اعتزاله اللعب قبل عامين. عاد اللاعب استجابة لنداء مدرب الفريق الوطني ستانيسلاف تشيرتشيسوف.

لاعب الهجوم أليكساندر جولوفين (22 عاما)، هو أصغر اللاعبين سنا، ويعتبر عنصرا حيويا في هجوم الفريق، وعادة ما يفضل دور العنصر الحر.

المولد يحمل آمال السعودية

يحمل فهد المولد (23 عاما) آمال السعوديين، فهو اللاعب الذي أحرز هدفا في مرمى اليابان منح بلاده بطاقة التأهل لمونديال روسيا.

يعتبر المولد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، وأول سعودي يشارك في الدوري الإسباني.

يتميز لاعب خط الوسط الهجومي، بسرعته ومهارته وقدرته على الاختراق لاسيما من الجهة اليمنى لخط الهجوم، وهو المكان الذي سجل منه الهدف في مرمى اليابان.

وصول بعثة المنتخب السعودي موسكو:

تدريبات الأخضر في سان بطرسبورغ قبل المغادرة إلى موسكو:

تدريبات الفريق الروسي في مدينة نوفغوريسك قبيل التوجه إلى موسكو:

تشكيلة المنتخب السعودي:

حراس المرمى:

1- عبد الله المعيوف (الهلال)

21- ياسر المسيليم (الأهلي)

22- محمد العويس (الأهلي السعودي)

الدفاع:

2- منصور الحربي (الأهلي)

3- أسامة هوساوي (الهلال)

4- علي البليهي (الهلال)

5- عمر هوساوي (النصر)

6- محمد البريك (الهلال)

13- ياسر الشهراني (الهلال)

23- معتز هوساوي (الأهلي)

الوسط:

7- سلمان الفرج (الهلال)

8- يحيى الشهري (النصر)

9- هتان باهبري (الشباب)

11- عبد الملك الخيبري (الهلال)

12- محمد كنو (الهلال)

14- عبد الله عطيف (الهلال)

15- عبد الله الخيبري (الشباب)

16- حسين المقهوي (الأهلي)

17- تيسير الجاسم (الأهلي)

18- سالم الدوسري (الهلال)

الهجوم:

10- محمد السهلاوي (النصر)

19- فهد المولد (الاتحاد)

20- مهند عسيري (الأهلي)

تشكيلة الفريق الروسي:

حراس المرمى:

1- إيغور أكينفيف (سسكا موسكو)

12- أندري لونيف (زينيت سان بطرسبورغ)

20- فلاديمير غابولوف (بروج البلجيكي)

الدفاع:

2- فرنانديش ماريو (سسكا موسكو)

3- إيليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)

4- سيرغي اينياشيفين (سسكا موسكو)

5- أندري سيميونوف (أحمد غروزني)

13- فيودور كودرياشوف (روبن قازان)

14- فلاديمير غرانات (روبن قازان)

23- إيغور سمولنيكوف (زينيت سان بطرسبورغ)

الوسط:

6- دينيس تشيريشيف (فياريال الاسباني)

7- دالر كوزياييف (زينيت سان بطرسبورغ)

8- يوري غازينسكي (كراسنودار)

9- ألان دزاغوييف (سسكا موسكو)

11- رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)

15- أليكسي ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)

16-أنطون ميرانتشوك (لوكوموتيف موسكو)

17- ألكسندر غولوفين (سسكا موسكو)

18- يوري جيركوف (زينيت سان بطرسبورغ)

19- ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)

21- ألكسندر إيروكين (زينيت سان بطرسبورغ)

الهجوم:

10- فيودور سمولوف (كراسنودار)

22- أرتيم دزيوبا (أرسنال تولا)