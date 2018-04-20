مسؤول روسي: لا نعرف إن كانت سورية ستبقى دولة واحدة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سورية في ما يخص الحفاظ على وحدة أراضيها.

ونسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله لتلفزيون دويتشه فيله الجمعة "لا نعرف كيف سيتطور الوضع في ما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سورية دولة واحدة."

من ناحية أخرى نقلت الوكالة الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف عدم استبعاده تزويد نظام الرئيس بشار الأسد بأنظمة S-300 الصاروخية المضادة للطائرات.

وقال إن الغارت الغربية الأخيرة ضد سورية تجعل بلاده في حل من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم هذه الأنظمة إلى حليفها السوري، حسب الوكالة الروسية.

لافروف أعرب في الوقت ذاته عن قناعته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد ترامب لن يسمحا بحدوث مواجهة مسلحة بين بلديهما.