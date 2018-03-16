تقارير: ابنة الجاسوس الروسي عادت من موسكو بحقيبة مسممة

أفادت صحيفة بريطانية الجمعة بأن غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال تم زرعه في حقيبة سفر ابنته يوليا قبيل مغادرتها موسكو.

وسكريبال وابنته يوليا لا يزالان حتى الآن في حالة حرجة منذ تعرضهما للمادة القاتلة في الرابع من الشهر الجاري.

ونسبت صحيفة تلغراف لمصادر استخباراتية رفيعة قولها إن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والاستخبارات لا يعتقدون أن مرتكبي الحادثة دخلوا إلى الأراضي البريطانية.

وذكرت صحيفة تليغراف أن السلطات تنظر في فرضية أن المادة السامة زرعت في قطعة لباس أو مسحوق تجميل أو هدية بداخل حقيبة يوليا، ثم فتحت لاحقا في منزل العميل المزدوج السابق الواقع في منطقة سالزبوري في بريطانيا. ويعني ذلك أن يوليا استهدفت عن قصد بهدف الوصول إلى والدها.

وعثر على سكريبال الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا للوعي مع ابنته على مقعد أمام مركز للتسوق في سالزبوري.