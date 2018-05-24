محققون: قوة روسية أسقطت طائرة ماليزية فوق أوكرانيا

قال محققون دوليون الخميس إن الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة الماليزية أثناء مرورها فوق أوكرانيا عام 2014، أطلقته القوات المسلحة الروسية من الأراضي الأكورانية.

وذكر رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الوطنية في هولندا فيلبرت بوليسن إن الصاروخ "بوك-تيلار" الذي أسقط الطائرة جاء من الكتيبة الـ53 المضادة للطيران المتمركزة في كورسك في روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن "جميع المركبات التي كانت ضمن قافلة تحمل الصاروخ تابعة للقوات المسلحة الروسية".

وكانت الطائرة الماليزية من طراز "بوينغ 777" قد أسقطت بصاروخ في شرق أوكرانيا فوق مسرح المعارك العنيفة التي كانت مندلعة بين قوات كييف والمتمردين الموالين لروسيا، خلال رحلة بين أمستردام وكوالالمبور، وأسفر الحادث في حينه عن مقتل 298 شخصا هم ركاب الطائرة وطاقمها.