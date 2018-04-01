الروس المطرودون من أميركا يعودون إلى موسكو

وصلت أول طائرة تقل دبلوماسيين روسا طردوا من الولايات المتحدة على خلفية تسميم جاسوس سابق في بريطانيا مطلع الشهر الماضي، إلى مطار فنوكوفو في موسكو الأحد.

وقالت وكالة تاس الحكومية للأنباء إن الطائرة وهي من طراز يوشين 96 أحضرت 46 دبلوماسيا روسيا مع عائلاتهم.

ومن المتوقع وصول طائرة ثانية إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق الأحد.

وفي المجموع سيغادر 171 شخصا، دبلوماسيون وعائلاتهم، الولايات المتحدة.

وانضمت واشنطن إلى العشرات من حلفاء بريطانيا في طرد دبلوماسيين روسا ردا على هجوم بغاز أعصاب استهدف العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري في الرابع من آذار/مارس.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي طرد 60 دبلوماسيا تقول إنهم "جواسيس"، في بعثات في أنحاء البلاد وفي البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة، وأيضا إغلاق القنصلية الروسية في سياتل.



وردت موسكو بطرد 60 دبلوماسيا أميركيا وإغلاق قنصلية واشنطن في سان بطرسبيرغ.

وبلغ عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، نحو 150.

وهذه أكبر عملية طرد لدبلوماسيين بين روسيا والغرب في التاريخ الحديث.