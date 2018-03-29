موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين وتغلق قنصلية لواشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسيا أميركيا وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ، وذلك ردا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد موسكو في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي أن الإجراءات التي ستتخذها موسكو "تشمل طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين وسحب الترخيص من القنصلية العامة للولايات المتحدة في سان بطرسبورغ".

وقالت وكالة رويترز إن وزارة الخارجية الروسية أمهلت القنصلية الأميركية يومين لوقف عملها، فيما أمهلت الدبلوماسيين المطرودين حتى الخامس من نيسان/إبريل المقبل لمغادرة روسيا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بطرد 60 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، على خلفية الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف العميل الروسي السابق وابنته في بريطانيا يوم الرابع من آذار/مارس الماضي.

وتضمن القرار إغلاق القنصلية الروسية في سياتل، ومنح الدبلوماسيين الروس المطرودين سبعة أيام لمغادرة الأراضي الأميركية.

واتهمت الولايات المتحدة هؤلاء الدبلوماسيين بالعمل كوكلاء استخبارات.

المصدر: وكالات