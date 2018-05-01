تقرير: مقاتلة روسية تعترض طائرة أميركية

قال مسؤولان دفاعيان لشبكة سي إن إن الإخبارية إن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اعترضت طائرة استطلاع أميركية من طراز بي-8 تابعة للبحرية كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق بحر البلطيق الثلاثاء.

وقال المسؤولان إن المقاتلة تصرفت بشكل "غير مهني"، لكن عملية الاعتراض كانت "آمنة".

وأفاد أحد المسؤولين إن المقاتلة اقتربت لمسافة حوالي ستة أمتار من الطائرة الأميركية، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض استمرت حوالي تسع دقائق.

ورفض المتحدث باسم البحرية الأميركية زاك هاريل التعليق على الحادثة، واكتفى بالقول: "السفن والطائرات التابعة للبحرية الأميركية تتفاعل بشكل روتيني مع الوحدات العسكرية من دول أخرى".

وكانت مقاتلة روسية من النوع نفسه قد اقتربت لمسافة حوالي متر ونصف المتر من طائرة استطلاع أميركية تابعة للبحرية في كانون الثاني/يناير الماضي، حسب البنتاغون.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة من طراز سوخوي-27 اعترضت الثلاثاء قاذفة استراتيجية أميركية من نوع (بي-52) فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أشارت في أيار/مايو من عام 2017 إلى أن مقاتلتين أميركيتين من نوع إف-22 اعترضتا طائرات روسية دخلت أجواء ولاية آلاسكا.