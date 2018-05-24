تفاصيل أربع ساعات في سورية.. معركة الأميركيين مع مرتزقة روسيا

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريرا مفصلا يروي قتال الساعات الأربع الذي خاضته القوات الأميركية مع مرتزقة روس في سورية في شباط/فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة إن تلك القوات التي تألفت في معظمها من مرتزقة روس كانت تقترب من موقع يعمل فيه 30 عنصرا من القوات الأميركية الخاصة مع قوات عربية وكردية بالإضافة إلى أفراد من قيادة العمليات الخاصة المشتركة.

واعتمدت الصحيفة على تصريحات مسؤولين عسكريين أميركيين ووثائق لوزارة الدفاع، التي وثقت تفاصيل المعركة التي أسقطت ما بين 200 و300 قتيلا من المهاجمين.

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وأشارت إلى أن القصة بدأت عندما باشرت القوات الموالية للأسد، وهي أكثر من 500 مقاتل و27 مركبة بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، التقدم باتجاه حقل كونوكو للغاز الطبيعي في دير الزور.

على الجانب الآخر بدأ فريق من قوات الجيش الأميركي الاستعداد للرد على الهجوم الوشيك بتجهيز فرقة من 16 مقاتلا، للانضمام إلى عناصر القوات الخاصة.

وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين العسكريين الأميركيين تواصلوا مع نظرائهم الروس لوقف الهجوم، لكن الأمر لم ينجح، ما استدعى تدخلت الطائرات الأميركية وبدأت في "دك" القوات المهاجمة.

ومن داخل مواقعهم شاهد المقاتلون الأميركيون المهاجمين، مرتزقة وسوريين، وهم يستعيدون جثث قتلاهم. فيما لم يتعرض الأميركيون لأذى وأصيب مقاتل سوري واحد حليف.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز