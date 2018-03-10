المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أنا ضحية تحرش جنسي

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت النائب ليونيد سلوتسكي بأنه تحرش بها جنسيا قبل حوالي خمس سنوات.

وقد سبق أن واجه النائب اتهامات مماثلة من عدة صحافيات روسيات.

وأشارت زاخاروفا في تصريحات بعد استجوابها بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي ضد النائب، إلى أنه عندما تحرش بها في ذلك الوقت، لم تكن شخصية معروفة.

وروت تفاصيل الواقعة قائلة إنهما كان بمطعم في سان بطرسبورغ "وبدأ بقول أشياء لم أستسغها بالمرة".

وفوجئت، حسب روايتها، أن "من كانوا حاضرين، لم يقولوا شيئا حينها ولم يدعموني".

واتهمت أربع صحافيات في الأسابيع الماضية النائب الذي يترأس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان بأنه تحرش بهن جنسيا، من خلال تعليقات ذات طابع جنسي أو محاولة إجبارهن على تقبيله.

ورغم أنه أنكر هذه التهم من قبل، قدم النائب الخميس اعتذاره للمرة الأولى للضحايا، وكتب على فيسبوك "إلى كل اللواتي تسببت لهن عن قصد أو عن غير قصد في قلق، أطلب منهن مسامحتي. لم أفعل ذلك بقصد عدواني".