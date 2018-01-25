راين: محادثات مع أوروبا لتشديد العقوبات على إيران

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين الخميس أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي وسياستها الخارجية.

وأشار في تصريحات من أبو ظبي إلى أن طهران تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة على حساب حلفاء أساسيين للولايات المتحدة مثل الإمارات والسعودية وإنه ينبغي تقييد ذلك بالعقوبات.

وقال راين الذي كان عائدا من زيارة للسعودية: "انظروا إلى انتهاكاتهم المتعلقة بتجارب الصواريخ وإلى ما يقومون به في المنطقة. انظروا إلى ما يفعلونه في سورية واليمن".

وأكد ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي لكنه أشار إلى أن هناك محاولات لإقناع أوروبا باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد طهران.

وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين تمديد إعفاء إيران من العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها الكونغرس، وفقا لما جاء في الاتفاق النووي معها، في وقت قررت إدارته فرض عقوبات جديدة على 14 فردا وكيانا إيرانيين.

وأكد ترامب أن هذا التمديد يتم "للمرة الأخيرة" ليعطي واشنطن والدول الأوروبية الحليفة فرصة لإصلاح "العيوب الرهيبة" في الاتفاق، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، فإن واشنطن، بحسب ترامب، لن تقرر تمديد الإعفاء مرة أخرى.

المصدر: وكالات