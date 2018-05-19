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العراق

الصدر يستقبل سفراء دول الجوار باستثناء إيران

مقتدى الصدر

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مكتبه بمدينة النجف الجمعة سفراء دول مجاورة للعراق، من دون أن يكون من بينهم السفير الإيراني.

وضم اللقاء الجماعي سفراء السعودية والأردن والكويت وتركيا وسورية.

وذكر بيان لموقع الصدر أن الأخير أكد خلال اللقاء أن "مبدأ علاقاتنا مع دول الجوار يرتكز على قاعدة أساسية هي أن دول الجوار أصدقاء لا أعداء".

التفاصيل عن الاجتماع في تقرير قناة "الحرة عراق":

زعيم التيار الصدري يستقبل سفراء عدة دول ليس من بينهم الإيراني
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زعيم التيار الصدري يستقبل سفراء عدة دول ليس من بينهم الإيراني

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وكانت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية أظهرت فوز تحالف "سائرون" بزعامة الصدر بالمرتبة الأولى حاصدا 54 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.

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