صلاح: سنمضي بعيدا جدا في كأس العالم

قبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وبعد 28 عاما على المشاركة الأخيرة لمنتخب مصر في العرس الكروي، عبر نجم الفراعنة محمد صلاح عن ثقته بتحقيق إنجاز كروي كبير لبلاده.

وقال صلاح في حوار لمجلة "بليتشر ريبورت" الرياضية الأميركية "أنا واثق من أننا سنمضي بعيدا جدا في كأس العالم. لا أحد يتوقع ذلك لكني واثق منه".

الحوار هو الأول لمهاجم مصر ونادي ليفربول الإنكليزي بعد إصابة تعرض لها مع الأخير في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي وتهدد حظوظ مشاركته مع منتخب بلاده في مستهل مشوارهم بالمونديال.

صلاح أوضح "سأفعل كل ما بوسعي للعب منذ البداية. دائما ما أقول إنه عندما ترتدي قميص المنتخب الوطني يصبح الأمر مختلفا بالنسبة لأي لاعب في العالم".

وتابع "الناس في مصر كانوا يريدون العودة لكأس العالم منذ زمن طويل والكل سعيد بأننا فعلناها".

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى ضد أوروغواي في 15 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخب البلد المضيف روسيا وكالسعودية.

ولا يتوقع كثيرون أن يستمر مشوار المنتخب المصري في البطولة طويلا لكن صلاح له رأي آخر "هذا أمر جيد بالنسبة لنا لأنه لا توجد ضغوطات، وهو كذلك جيد لأن باقي العالم سينظر لنا على أننا لم يكن من المفروض أن نصل".

ويحظى اللاعب المصري بشهرة كبيرة في بلاده لكنها زادت بشكل كبير وأصبحت عالمية بعد تألقه في موسمه الأول مع ليفربول.

وحول ذلك علق اللاعب قائلا "دائما ما أكون سعيدا عندما أرى الناس ينظرون إلي كأيقونة أو رمز في مصر". وأتم "أريد أن أغير مستقبل الكرة المصرية للأبد".