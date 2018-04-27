مصر تواجه المخدرات بـ'محمد صلاح'

أصدقاء يشاهدون مباراة كرة قدم. على الشاشة: الكونغو تسجل في مصر. يخيم على المشاهدين اليأس. يتعاطون المخدرات. وهنا يظهر محمد صلاح. يصنع الفوز في الملعب والتغيير في حياة المشاهدين.

هذه قصة إعلان لحملة "أنت أقوى من المخدرات.. متسيبهاش تغلبك" من بطولة لاعب نادي ليفربول الإنكليزي.

يقول الفيديو "أدمن النجاح.. ماتدمنشي اللي يرجعك ورا.. انت أقوى من الاستسلام.. متسيبهاش تغلبك.. أنت أقوى من المخدرات.. وأكيد مش هتسيبها تغلبك".

32 مليونا شاهدوا الفيديو على الإنترنت، حسب الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. يقول لـ"موقع الحرة": هذه أرقام قياسية لم نصل إليها من قبل.

محمد صلاح غرد على تويتر الخميس أنه "فخور جدا".