مصر تواجه المخدرات بـ'محمد صلاح'

أصدقاء يشاهدون مباراة كرة قدم. على الشاشة: الكونغو تسجل في مصر. يخيم على المشاهدين اليأس. يتعاطون المخدرات. وهنا يظهر محمد صلاح. يصنع الفوز في الملعب والتغيير في حياة المشاهدين.
هذه قصة إعلان لحملة "أنت أقوى من المخدرات.. متسيبهاش تغلبك" من بطولة لاعب نادي ليفربول الإنكليزي.
يقول الفيديو "أدمن النجاح.. ماتدمنشي اللي يرجعك ورا.. انت أقوى من الاستسلام.. متسيبهاش تغلبك.. أنت أقوى من المخدرات.. وأكيد مش هتسيبها تغلبك".
32 مليونا شاهدوا الفيديو على الإنترنت، حسب الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. يقول لـ"موقع الحرة": هذه أرقام قياسية لم نصل إليها من قبل.
محمد صلاح غرد على تويتر الخميس أنه "فخور جدا".
كثير من المتعاطين والمدمنين اتجهوا للعلاج بسبب تأثرهم بصلاح، وفق مدير صندوق مكافحة الإدمان.
الحملة بدأت منذ سنتين لكن مشاركة صلاح جاءت قبل شهر ونصف الشهر، وجاء معها ارتفاع كبير في الاتصالات على الرقم الساخن الذي يقدم المشورة للمتعاطين أو يوجههم للعلاج في المستشفيات.
حاليا، يتلقى الرقم 500 اتصال يوميا بعدما كان المتوسط 125 اتصالا فقط قبل فيديو صلاح.
ويقول عثمان إن نسبة تعاطي المخدرات بين المصريين تتجاوز 10 في المئة، وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية. وأضاف أن المستشفيات التي يتعامل معها الصندوق استقبلت 104 آلاف مريض العام الماضي.
ويؤكد عثمان أن صلاح ينوي الاستمرار كـ"سفير" لمكافحة المخدرات ومستمر مع الحملة بشكل تطوعي لإيمانه بـ"أهمية القضية".
وصار صلاح نجما وطنيا في مصر بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم المقبلة في روسيا رغم 28 عاما من الغياب، وكذلك إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد ما تخلف منتخب مصر عن المشاركة في ثلاث مناسبات.