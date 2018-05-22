هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة؟

قالت صحيفة إكسبريس البريطانية إن نجم برشلونة ليونيل ميسي وافق على انتقال اللاعب المصري في نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إلى صفوف النادي الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية مقابل رحيل الفرنسي عثمان ديمبلى إلى ليفربول.

وِأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام برشلونة بصلاح كان قد خفت عندما كان يسعى لضم أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن بدا أن هناك شكوكا الآن حول إتمام صفقة غريزمان.

وذكرت عدة تقارير سابقة أن ريال مدريد أيضا مهتم بضم اللاعب المصري الذي أحرز 44 هدفا هذا الموسم في صفوف النادي الإنكليزي.

وقالت صحيفة إكسبريس في تقرير سابق إن ليفربول يطلب 200 مليون يورو (حوالي 235 مليون دولار) مقابل التخلي عن صلاح لريال مدريد.

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