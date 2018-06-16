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بالفيديو.. مشجعون يفاجئون صلاح في عيد ميلاده

احتفال لاعبي المنتخب المصري ومشجعين بعيد ميلاد محمد صلاح

فاجأ مشجعون شيشان وروس النجم المصري محمد صلاح بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 26، عند عودة المنتخب المصري إلى مقر إقامته في العاصمة الشيشانية غروزني من مباراته الأولى في المونديال.

ولم تمنع هزيمة المنتخب المصري محبي ومعجبي صلاح من إعداد كعكة تزن 100 كيلوغرام، داخلها مجسم ذهبي لكأس العالم مكتوب عليه أفضل لاعب، ومجسم للحذاء الذهبي الذي حصل عليه اللاعب لدوره في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري على تويتر، فيديو الاحتفال، وقال: "أكد المشجعون الشيشان أن محمد صلاح، يستحق هذا اللقب بفضل أدائه المتميز في اللعب وارتفاع مستوى أخلاقه الرياضية".​

ولم يشارك صلاح في مباراة الأوروغواي، لكن من المتوقع أن يتم الدفع به أساسيا في مواجهة روسيا الثلاثاء.

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