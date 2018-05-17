وسط الآثار المصرية.. المتحف البريطاني يعرض حذاء محمد صلاح

لم يكتف النجم المصري محمد صلاح بنيل جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والنقاد لأفضل لاعب في إنكلترا، بل أن أهدافه الـ32 في الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم، قادته لعرض حذائه في المتحف البريطاني بجانب آثار مصر القديمة.

ودخل صلاح تاريخ الدوري الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول بعدما أصبح أول لاعب يسجل 32 هدفا في موسم من 38 مرحلة، ليكسب بذلك حق عرض حذائه بين أرقى مجموعة تحف خاصة بمصر القديمة خارج بلاد الفراعنة.​

We’ve made an exciting new acquisition! To celebrate Egyptian footballing star @MoSalah being top scorer in the Premier League this season, we’ll be displaying his boots alongside objects from ancient Egypt in the run up to the Champions League final ⚽️🏆 pic.twitter.com/DBZDW5Q6kD — British Museum (@britishmuseum) May 17, 2018

وتبرعت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، الراعية لصلاح، بزوج الأحذية للاحتفال بنيله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورأى مسؤول القسم المخصص لآثار مصر القديمة في المتحف البريطاني نيل سبسنر أن هذه الخطوة تجمع بين عراقة مصر وحداثتها، مضيفا "الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية حديثة، تتألق في المملكة المتحدة وتتمتع بتأثير عالمي حقيقي".​

.@NealSpencer_BM says ‘The boots tell a story of a modern Egyptian icon, performing in the UK, with a truly global impact, and build on our recent project to acquire objects to tell the story of daily life in 20th and 21st century Egypt’ pic.twitter.com/lrTIBTrleL — British Museum (@britishmuseum) May 17, 2018

ولم ينته الموسم بالنسبة لصلاح الذي سجل 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، إذ يسافر مع "الحمر" إلى العاصمة الأوكرانية كييف من أجل مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال المقرر في 26 آيار/مايو الحالي.

وأطلق المتحف البريطاني في 2016 مشروع مصر الحديثة لتعزيز مجموعته من المواد المعاصرة من مصر الحديثة.