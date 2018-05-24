حذاء جديد لصلاح وسط الآثار المصرية بالمتحف البريطاني

بجانب صنادل مصرية قديمة يبلغ عمرها 3300 عام، عرض المتحف البريطاني حذاء هداف الدوري الإنكليزي محمد صلاح الذي شارك به في فوز فريقه ليفربول ضد مانشستر سيتي بالدوري بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل خلالها اللاعب المصري هدفا رائعا.

وحسب تغريدة على صفحة المتحف على تويتر فإن حذاء محمد صلاح يعرض في الغرفة 61 حتى نهاية كأس العالم في 15 تموز/يوليو.

وأصبح صلاح أيقونة عالمية بعدما قاد منتخب بلاده إلى مونديال 2018 وبعدما أصبح أول لاعب يسجل 32 هدفا في موسم من 38 مرحلة، ليكسب بذلك حق عرض حذائه بين أرقى مجموعة تحف خاصة بمصر القديمة خارج بلاد الفراعنة.​

وكانت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية الراعية لصلاح تبرعت بزوج آخر لأحذية محمد صلاح احتفالا بنيله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورأى مسؤول القسم المخصص لآثار مصر القديمة في المتحف البريطاني نيل سبنسر أن هذه الخطوة تجمع بين عراقة مصر وحداثتها، مضيفا "الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية حديثة، تتألق في المملكة المتحدة وتتمتع بتأثير عالمي حقيقي".​

وتأسس المتحف البريطاني في عام 1753 وهو أول متحف وطني في العالم يسمح بدخول عامة الجمهور ويزوره 6 مليون زائر سنويا حاليا.