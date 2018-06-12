مباراة الأوروغواي.. هل يشارك محمد صلاح أم لا؟

قبل أيام من المباراة الأولى للمنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب الأوروغواي في نهائيات كأس العالم، لا تزال إمكانية مشاركة النجم المصري محمد صلاح غامضة.

مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة قال في حديث لمجموعة من الصحافيين إن صلاح في تحسن مستمر، لكن لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركته في مباراة الأوروغواي التي تقام الجمعة.

وتابع لهيطة: "نراقب الحالة كل يوم بيومه... خضع لجلسات علاج يومية لكتفه، وعمل في صالة اللياقة البدنية".

وأضاف أن المنتخب المصري لن "يضغط على اللاعب للمشاركة، فهو ابننا".

وانتهى التمرين الثاني لمصر في العاصمة الشيشانية غروزني على وقع هطول المطر، في ظل طقس متقلب.

وقام صلاح بتمارين جري منفردة على المستطيل الأخضر الاثنين في غروزني التي تستضيف تمارين المنتخب المصري، من دون أن يشارك في التدريب الجماعي.

ويتعافى صلاح، هداف الدوري الإنكليزي موسم 2017-2018 من إصابة قوية بكتفه الأيسر، تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني في 26 أيار/مايو الماضي، بعد احتكاك مع المدافع سيرخيو راموس.