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مصر

وفاة الكاتب والمؤرخ المصري صلاح عيسى

صلاح عيسى

توفي الاثنين الكاتب والمؤرخ المصري صلاح عيسى عن 78 عاما بعد أيام من إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

ونعى المجلس الأعلى للثقافة في مصر الكاتب الراحل ووصفه بأنه "قيمة صحفية وفكرية كبيرة".

وولد عيسى في 1939 وبدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة قبل أن تستهويه الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي.

وعمل بصحيفة الجمهورية مطلع السبعينيات من القرن الماضي وشارك في تأسيس العديد من المجلات والصحف المصرية.

وأصدر عيسى عدة كتب من بينها "الثورة العرابية" و"حكايات من دفتر الوطن" و"شخصيات لها العجب" و"رجال ريا وسكينة" و"مثقفون وعسكر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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