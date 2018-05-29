مصدر في ليفربول يرجح أن يغيب صلاح عن المونديال

كشف أخصائي علاج طبيعي في نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم أن نجمه المصري المصاب محمد صلاح قد يغيب بين "ثلاثة وأربعة أسابيع"، ما قد يهدد بشكل جدي مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم.

وكان صلاح قال الأحد إنه "واثق" من إمكانية التحاقه بالمنتخب المصري، بينما كشف الاتحاد المحلي الاثنين أن صلاح سينتقل إلى إسبانيا لتمضية فترة العلاج.

والثلاثاء، نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إخصائي العلاج الطبيعي روبن بونس أن صلاح سيحتاج إلى ما بين "ثلاثة وأربعة أسابيع" للتعافي.

وأضاف معالج النادي الإنكليزي أن صلاح، هداف الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وأفضل لاعب فيه، "حزين جراء ما جرى إلا أنه مركز تماما على التعافي وتبيان متى سيكون في إمكانه أن يكون جاهزا".

وأضاف "بالمبدأ ستكون (الفترة) بين ثلاثة وأربعة أسابيع، إلا أننا سنحاول أن نقلص هذه المواعيد، هذا هو الهدف الكبير".

وفي حال امتدت فترة التعافي ثلاثة أسابيع، لن يتمكن صلاح من العودة قبل 19 حزيران/يونيو، بينما ستبقيه فترة الأربعة أسابيع غائبا حتى 26 منه.

الإصابة

وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة خطرة في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت، ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا (14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو).

وخرج النجم المصري من أرض الملعب الأولمبي في كييف مساء السبت، متألما وباكيا بعد سقوطه أرضا وإصابته في الكتف الأيسر إثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس.

وأكد صلاح في تغريدة له عبر تويتر الأحد، "كانت ليلة صعبة جدا، إلا أنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

وأضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج اليها".

ويعول المصريون بشكل كبير على صلاح لقيادة منتخب بلاده في المشاركة الثالثة له في تاريخه في كأس العالم، والأولى منذ 1990.

وأوقعت قرعة المونديال مصر في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة والأوروغواي والسعودية. ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى في 15 حزيران/يونيو، والأخيرة في الدور الأول في 25 منه.