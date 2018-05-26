تقرير: صلاح قد يغيب عن المونديال

أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي أصيب بخلع في الكتف، وأن هذه الإصابة التي ألمت به في مبارة فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني السبت قد تحرمه من المشاركة مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.

وكان صلاح قد خرج من المباراة في الدقيقة (29) من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من قائد الملكي سيرجيو راموس.

وحاول الفرعون متابعة المباراة بعد إصابته لكنه لم يستطع فطلب التبديل وخرج يذرف الدموع.

مدرب ليفربول يورغن كلوب أشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها صلاح في كتفه "جدية".

وعن إمكانية غيابه عن مونديال روسيا 2018 قال كلوب لقناة "بي تي" البريطانية "نعم. هذا لا يصدق. هناك أمر ما في الكتف. كل الأمور واردة. ربما هو في المستشفى الآن. الأمور لا تبدو جيدة".

لكن صحفا مصرية نقلت عن طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا قوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا بأعضاء الجهاز الطبي لنادي ليفربول الذين أبلغوه بأنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح وأفادت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف.

وأعرب أبو العلا عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.