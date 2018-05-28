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صلاح الثالث ورونالدو السابع.. أغلى 10 لاعبين

رغم حصول ريال مدريد الذي ينتمي إليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا اللاعب المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي هو ثالث أغلى لاعبي كرة القدم بعد نيمار وميسي، فيما حل رونالدو في المركز السابع، وفق أحدث إحصائية نشرها موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

المركز الأول: البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار (26 عاما) بقيمة 180 مليون يورو.

نيمار أغلى لاعب في العالم
نيمار أغلى لاعب في العالم

المركز الثاني: نجم نادي برشلونة الأسباني ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (30 عاما) 180 مليون يورو.

ميسي
ميسي

المركز الثالث: نجم منتخب مصر محمد صلاح (25 عاما) ولاعب ليفربول الإنكليزي، بقيمة 150 مليون يورو.

محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد ضمن أغلى عشرة لاعبين في العالم
محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد ضمن أغلى عشرة لاعبين في العالم

​المركز الرابع: هاري كين (24 عاما) قائد المنتخب الإنكليزي وهداف توتنهام هوتسبير بقيمة 150 مليون يورو.

هاري كين
هاري كين

​المركز الخامس: البلجيكي كيفين دي بروين (26 عاما) نجم نادي مانشيستر سيتي الحاصل على الدوري الإنكليزي، بقيمة 150 مليون يورو.

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

​المركز السادس: الفرنسي الكاميروني كيليان مبابي (19 عاما) ولاعب نادي باريس سان جيرمان بقيمة 120 مليون يورو.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

المركز السابع: نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد الأسباني كريستيانو رونالدو (33 عاما) بقيمة 120 مليون يورو.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد

المركز الثامن: لاعب المنتخب الألماني ونجم نادي تشيلسي الإنكليزي إيدين هازارد (27 عاما)، بقيمة 110 مليون يورو.

لاعب المنتخب الألماني ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد
لاعب المنتخب الألماني ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد

المركز التاسع: الإنكليزي النيجيري ونجم نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي ديلي ألي (22 عاما) بقيمة 100 مليون يورو.

ديلي ألي
ديلي ألي

المركز العاشر: الأرجنتيني الإيطالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا (24 عاما) بقيمة 100 مليون يورو.

باولو ديبالا
باولو ديبالا

​ورغم تفوق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو من ناحية الأرقام خلال مسيرته الرياضية، فإن النجم المصري محمد صلاح قد حقق موسما استثنائيا مع ليفربول الإنكليزي، فأصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي خلال موسم واحد (32 هدفا).

وتوج صلاح تألقه في موسمه الأول مع ليفربول بنيله جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين لأفضل لاعب في إنكلترا، بينما لم يحرز رونالدو إنجازا فرديا يذكر على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونشر الموقع تاريخ صعود محمد صلاح وتاريخ قيمته السوقية الآخذة في الارتفاع، مشيرا إلى أن اللاعب مصاب في كتفه، ومن المتوقع أن يعود للملاعب في 11 حزيران/ يونيو القادم حسب الموقع.

​وساهم صلاح بـ44 هدفا من أصل 90 سجلها ثلاثي الهجوم الذي يضم أيضا البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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