صلاح الثالث ورونالدو السابع.. أغلى 10 لاعبين

رغم حصول ريال مدريد الذي ينتمي إليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا اللاعب المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي هو ثالث أغلى لاعبي كرة القدم بعد نيمار وميسي، فيما حل رونالدو في المركز السابع، وفق أحدث إحصائية نشرها موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

​ورغم تفوق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو من ناحية الأرقام خلال مسيرته الرياضية، فإن النجم المصري محمد صلاح قد حقق موسما استثنائيا مع ليفربول الإنكليزي، فأصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي خلال موسم واحد (32 هدفا).

وتوج صلاح تألقه في موسمه الأول مع ليفربول بنيله جائزتي رابطتي اللاعبين المحترفين والمحررين الكرويين لأفضل لاعب في إنكلترا، بينما لم يحرز رونالدو إنجازا فرديا يذكر على مستوى الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونشر الموقع تاريخ صعود محمد صلاح وتاريخ قيمته السوقية الآخذة في الارتفاع، مشيرا إلى أن اللاعب مصاب في كتفه، ومن المتوقع أن يعود للملاعب في 11 حزيران/ يونيو القادم حسب الموقع.

​وساهم صلاح بـ44 هدفا من أصل 90 سجلها ثلاثي الهجوم الذي يضم أيضا البرازيلي روبرتو فيرمينو.