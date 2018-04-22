المصري محمد صلاح.. لاعب العام في إنكلترا

فاز مهاجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الأحد بجائزة لاعب العام التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية.

وسجل صلاح 41 هدفا في مختلف المسابقات لصالح ليفربول بينها 31 هدفا في الدوري الإنكليزي ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

وحسم صلاح لقب أفضل لاعب في كرة القدم الإنكليزية في 2018 بعد منافسة قوية من لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه الذي قاد فريقه مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنكليزي هذا العام.

وأصبح المهاجم المصري ثاني لاعب أفريقي وعربي يفوز بالجائزة بعد أن فاز بها في العام الماضي صانع الألعاب الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي.