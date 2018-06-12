من جديد.. صلاح يتفوق على رونالدو

من جديد، تفوق اللاعب المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من حيث القيمة السوقية، في إحصائية جديدة لأغلى لاعبي المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا.

ووضعت المجموعة البحثية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم على مستوى العالم "سي آي إي إس فوتبول أوبزرفاتوري" اللاعب المصري في المرتبة الخامسة بقيمة 171 مليون يورور مقابل 103 مليون يورور لرونالدو.

وجاء الإنكليزي هاري كين (24 عاما) هداف توتنهام هوتسبير أولا بقيمة 201.2 مليون يورو، وبنسبة 15 في المئة من قيمة لاعبي منتخب بلاده.

وفي المركز الثاني حل نيمار (26 عاما) لاعب نادي باريس سان جيرمان بقيمة 195.7 مليون يورو، وبنسبة 15 في المئة من قيمة المنتخب البرازيلي.

وجاء كيليان مبابي (19 عاما) نجم نادي باريس سان جيرمان في المركز الثالث بقيمة 186.5 وبنسبة 13 في المئة من قيمة المنتخب الفرنسي.

وحل ليونيل ميسي (30 عاما) نجم نادي برشلونة الإسباني في المركز الرابع بقيمة 184.2 مليون يورو بنسبة 20 في المئة من قيمة المنتخب الأرجنتيني.

أما محمد صلاح (25 عاما) هداف نادي ليفربول الإنكليزي والحاصل على الحذاء الذهبي للدوري الإنكليزي فجاء في المركز الخامس بقيمة 171.3 مليون يورو ويمثل وحده 74 في المئة من قيمة المنتخب المصري.

واحتل كيفن دي بروين (26 عاما) نجم نادي مانشيستر سيتي الحاصل على الدوري الإنكليزي المركز السادس بقيمة 167.2 مليون يورو ويمثل 20 في المئة من قيمة المنتخب البلجيكي.

وفي المركز السابع جاء لويس سواريز (31 عاما) لاعب نادي برشلونة الإسباني بقيمة 120.4 مليون يورو وبنسبة 23 في المئة من قيمة لاعبي منتخب أوروجواي.

وحل كريستيان إريكسن (26 عاما) لاعب نادي توتنهام هوتسبير في المركز الثامن بقيمة 103.4 مليون يورور وبنسبة 31 في المئة من قيمة المنتخب الدنماركي.

أما اللاعب المخضرم كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد فقد جاء في المركز التاسع بقيمة 103.4 مليون يورو وبنسبة 16 في المئة من قيمة المنتخب البرتغالي.

وجاء ساؤول نيغيز (23 عاما) لاعب نادي أتلتيكو مدريد الأسباني عاشرا بقيمة 100.5 مليون يورو وبنسبة 10 في المئة من قيمة المنتخب الإسباني.