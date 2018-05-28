صلاح يخضع للعلاج في إسبانيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح سينتقل الثلاثاء إلى إسبانيا لقضاء فترة علاجية من الإصابة التي تعرض لها السبت، ويؤمل من خلالها أن يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.

ولم يعلق النادي الإنكليزي حتى مساء الاثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وأوضح الاتحاد أن بعثة تابعة له تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ستتوجه الأربعاء إلى إسبانيا للقاء "صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك، والذين سيتوجهون إلى أسبانيا غدا (الثلاثاء) لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأشار إلى أنه "تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح"، وأن الأخير سيبقى هناك "حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

وأصيب صلاح خلال مباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت في كييف، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1.

وتعرض اللاعب المصري للإصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، إثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس. وخرج صلاح من الملعب متألما وباكيا، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال في روسيا.

ولم يدل ليفربول بمعلومات رسمية عن إصابة صلاح منذ ليل السبت، حينما أصدر بيانا نقل فيه عن مدربه الألماني يورغن كلوب أن الإصابة "خطرة".

وأضاف "هناك أمر ما في الكتف أو عظمة الترقوة (...) الأمور لا تبدو جيدة"، متابعا "خسرنا لاعبا هاما وربما منتخب مصر خسر لاعبا مهما في كأس العالم".

وتخوض مصر في 15 حزيران/يونيو مباراتها الأولى في المونديال، وذلك ضد الأوروغواي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.