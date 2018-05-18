بالتيشرت والكاب.. بن سلمان رفقة السيسي وبن زايد وآل خليفة

نشر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صورة على تويتر، يظهر فيها الأمير الشاب مع زعماء عرب ضمن لقاء ودي.

ويظهر في الصورة محمد بن سلمان رفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.