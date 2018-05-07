تحالف اليمن يقصف القصر الرئاسي في صنعاء

ضرب التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن الاثنين القصر الرئاسي وسط العاصمة صنعاء.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" في العاصمة بأن الضربات في ميدان التحرير المزدحم أوقعت ستة قتلى على الأقل.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن التحالف نفذ غارتين على القصر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قادة الحوثيين في الموقع عند تعرضه للقصف.

ويأتي هذا غداة إعلان التحالف اعتراض "صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران" باتجاه الأراضي السعودية..

يذكر أن السعودية تقود منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.