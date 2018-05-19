السعودية تطلق سراح 1000 إثيوبي

قالت إثيوبيا إنه سيتم إطلاق سراح أكثر من 1000 من مواطنيها من مراكز الاعتقال في السعودية بعد طلب رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد إلى ولي العهد محمد بن سلمان خلال زيارة إلى الرياض.

ونقلت الشركة الإعلامية فانا برودكاستنغ كوربوريت التابعة للحكومة الإثيوبية عن المتحدث باسم الحكومة أحمد شايد قوله إن إطلاق السراح سيبدأ السبت.

وبدأت الرياض عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الإثيوبيين والصوماليين، في تشرين الثاني/نوفمبر بعد عدة أشهر من التحذيرات.

وقالت السلطات السعودية إن المملكة احتجزت نحو 250 ألف شخص ينتهكون قوانين الإقامة الخاصة بها في حملة تعقب.

ويعيش في السعودية نحو 400 ألف مهاجر إثيوبي حسب تقديرات العام الماضي.