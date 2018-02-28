منظمة: السجن لمغرد سعودي انتقد الحكومة

أكدت منظمة حقوقية سعودية في لندن تقريرا أفاد بالحكم على ناشط سعودي بالسجن بسبب تغريدات، ونشرت رسالة له دعا فيها ولي العهد محمد بن سلمان إلى إجراء إصلاحات.

وقالت منظمة "القسط لدعم حقوق الإنسان" إن محكمة سعودية أصدرت حكما الأربعاء بالسجن ست سنوات على الناشط الحقوقي عيسى النخيفي بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة.

وكانت صحيفة عكاظ المحلية قد ذكرت في تقرير أن المحكمة الجزائية عاقبت مواطنا، لم تذكر اسمه، بالسجن ست سنوات "لسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة، بنشره على حسابه في توتير تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني".

وأضافت أن المحكمة أمرت أيضا بمنعه من "الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية... ومنعه من السفر خارج المملكة" لست سنوات أيضا.

ونشرت منظمة "القسط لدعم حقوق الإنسان" الثلاثاء رسالة وجهها النخيفي من محبسه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في الرسالة "كنت مسرورا جدا وأنا أستمع لخطاباتكم ولقاءاتكم الصحافية التي تدعون فيها لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وهذا هو ما ندعو له ونلتحم معكم لتحقيقه... أكتبها لكم من داخل معتقلي وقد اعتقلت بسبب المطالبة بها".

وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه على الفور. وقالت دانا أحمد، مديرة الحملات الخاصة بالسعودية بالمنظمة: "بدلا من الحوار مع النشطاء بشأن الإصلاحات، تقوم السلطات بملاحقتهم واحدا تلو الآخر، ليكون كل نشطاء حقوق الإنسان السعوديين تقريبا إما أُسكتت أصواتهم أو زج بهم في السجن".