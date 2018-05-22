توقيف المزيد من الناشطين السعوديين

قالت منظمات حقوقية الثلاثاء إن السلطات السعودية أوقفت ثلاثة ناشطين على الأقل، بالإضافة إلى سبعة آخرين كانت قد أعلنت السبت اعتقالهم.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن عدد المعتقلين أصبح 10 بينهم سبع نساء على الأقل.

وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان وناشط سعودي فإن عدد الموقوفين وصل إلى 12.

وقال ناشطون إن أغلب الموقوفين من النساء اللائي "عرفن بكفاحهن من أجل حق قيادة السيارة والخروج من قيد الوصاية الذكورية".

وقالت سماح حديد مديرة حملات منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط: "رغم الاستنكار الدولي والدعوات للإفراج عن هؤلاء الناشطين، لا يزالون مسجونين بسبب نشاطهم السلمي دفاعا عن حقوق الإنسان".

واتهمت أجهزة الأمن السعودية السبت الناشطين الذين أوقفتهم بإقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أعربت الثلاثاء عن قلق واشنطن حيال حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات السعودية. وأعلنت ناورت أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب.