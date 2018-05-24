السعودية تطلق سراح ثلاث ناشطات

أطلقت السلطات السعودية الخميس سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة تم توقيفهن الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية سماح حديد لوكالة الصحافة الفرنسية إن المملكة أفرجت عن عائشة المانع (70 عاما)، وحصة آل الشيخ، ومديحة العجروش.

وتخوض الناشطات الثلاث حملة منذ عام 1990 للمطالبة بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات.

ودعت حديد الرياض إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان "فورا ومن دون أي شروط".

لكن ناشطين تحدثوا لرويترز استبعدوا الإفراج قريبا عن المحتجزين الآخرين، ومن بينهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة. وعبر النشطاء عن قلقهم من إمكانية احتجاز أولئك لشهور من دون اتهامات.

وقبل أقل من شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارة، أعلنت الرياض السبت توقيف سبعة أشخاص. وذكر ناشطون في وقت لاحق أن موجة توقيفات ثانية رفعت أعداد هؤلاء إلى 11 أو 12.

واتهمت أجهزة الأمن السعودية السبت هؤلاء الناشطين بإقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، بينما وصفتهم الصحف بأنهم "خونة".