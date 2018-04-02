السجن عقوبة 'التجسس الزوجي' في السعودية

أعلنت السعودية الاثنين أن "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الأخر سيعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة باهظة، في مسعى من المملكة لـ "حماية الأخلاق والخصوصية"، حسب بيان حكومي.

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان بالإنكليزية "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام".

ويأتي النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الفائت، وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".

واتخذت السلطات السعودية سلسلة من القرارات الإصلاحية مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد العام الفائت.

وستسمح المملكة الخليجية للنساء بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو المقبل، فيما رفعت حظرا على دور السينما.

وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية.